Суд объявил приговор бразильцу Лусваргхи, воевавшему за «ДНР». Новости

Сегодня, 2 мая, в Днепропетровской области Павлоградский горрайонный суд приговорил к 13 годам тюрьмы с конфискацией имущества гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусваргхи по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Прокурором были приведены неопровержимые доказательства вины иностранца в инкриминируемых преступлениях. В свою очередь обвиняемый признавал свою вину лишь в части участия в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований, однако отрицал участие в деятельности террористических организаций», – говорится в сообщении.

Как отмечается, суд, заслушав доводы сторон, признал обвиняемого виновным по ч. 1 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, суд взыскал с бразильца расходы на проведение экспертиз в сумме около 15 тыс. грн.

В прокуратуре уточнили, что при исполнении приговора обвиняемому будет засчитан срок, проведенный им под стражей по состоянию на 2 мая.

Напомним, в январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца Рафаэля Лусварги виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Однако в августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусварги на рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности.

После освобождения из-под стражи по решению суда бразилец не смог покинуть Украину из-за позиции бразильского посольства, в котором ему не выдали документы. После его заметили в одном из новых монастырских корпусов мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Киеве.

Воевавший на стороне «ДНР» бразилец не мог быть обменян на украинских заложников при любых обстоятельствах, и в списках на обмен его не было.

Читайте также: