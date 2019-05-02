В Авдеевке из-за обвала конструкции подвального помещения погиб человек и еще один пострадал (Фото). Новости

В Авдеевке (Донецкая обл.) в частном доме произошел обвал конструкции подвального помещения, под завалами оказались двое граждан, один из них погиб. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«2 мая на телефон Службы спасения поступило сообщение о том, что в 16:59 в частном секторе г. Авдеевка Донецкой области произошел обвал конструкции подвального помещения. На место происшествия немедленно выехали дежурные отделения 15-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления. По прибытию спасатели выяснили, что под завалами оказались двое граждан. К сожалению, в результате обвала один из мужчин погиб на месте. Другого спасатели извлекли из-под обвала и передали врачам скорой медицинской помощи. Карета скорой помощи доставила пострадавшего в Авдеевскую центральную городскую больницу с диагнозом "перелом обеих нижних конечностей"», – говорится в сообщении.

Уточняется, что от Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.