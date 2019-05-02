На Луганщине будут судить голову сельсовета за проведение «референдума ЛНР». Новости

На Луганщине будут судить голову Тепловского сельского совета (Станично-Луганский р-н) за участие в проведении «референдума» в поддержку «ЛНР». Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Как подчеркивается, голова сельсовета обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Так, расследование установило, что женщина, будучи главой сельсовета, в сговоре с другими лицами, организовала «избирательный участок» для проведения «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности "ЛНР"».

Отмечается, что накануне псевдореферендума подозреваемая предоставила помещение Тепловского сельского совета для проведения «референдума», выдала столы для работы «членов комиссии», ящики и кабинки для голосования местных жителей.

В день «волеизъявления», 11 мая 2014 года, женщина получила «избирательные бюллетени» и списки избирателей. В дальнейшем контролировала работу «участковой комиссии» и процесс голосования, а затем, передала «бюллетени» представителям «центральной избирательной комиссии "ЛНР"» для дальнейшего подсчета и объявления результатов.

В прокуратуре напомнили, что 19 апреля этого года женщине было сообщено о подозрении в совершении преступления.

Во ходе расследования подозреваемая полностью признала свою вину, искренне раскаялась, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников.

Сейчас обвинение в уголовном производстве направлено в суд. За совершение инкриминируемого правонарушения женщине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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