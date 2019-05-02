В Мариуполе возле автостоянки найден артиллерийский снаряд (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) возле автостоянки местный житель во время прогулки обнаружил взрывоопасный предмет, который оказался артиллерийским снарядом калибра 100 мм. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

ЧП произошло 1 мая 2019 года в Левобережном районе Мариуполя. «Возле автостоянки местный житель во время прогулки обнаружил взрывоопасный предмет и сообщил об опасной находке на телефон Службы спасения "101". На место находки прибыли пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, которые изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд калибром 100 мм», – говорится в сообщении.

Для устранения ЧП от Главного управления ГСЧС привлекались шесть человек личного состава и две единицы техники.