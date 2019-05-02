В Пенсионном фонде Украины рассказали о финансировании пенсий за май. Новости

Пенсионный фонд Украины сегодня, 2 мая, начал финансирование пенсий за май этого года и жилищных субсидий за апрель. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«2 мая 2019 года Пенсионным фондом Украины начато финансирование пенсий за май и жилищных субсидий за апрель», – говорится в сообщении.

По информации ПФУ, на пенсионные выплаты направлено 1,5 млрд грн, а на жилищные субсидии – 122,2 млн грн.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что в Украине 2019 год является годом наибольшего роста размера пенсий. Это происходит в условиях наиболее низкой инфляции за последние 5 лет, что свидетельствует о росте покупательной способности пенсионеров.

Читайте также: