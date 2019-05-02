Российские паспорта для «Д-ДНР»: Какие цели преследует Путин. Новости

После того, как президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса, фактически были выдвинуты несколько условий. В частности, необходимость переезда, чтобы получать пенсии РФ. Кроме того, и сам Песков заявил, еще не факт, что их будут выдавать, пока это только переговорная позиция. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, передает «Слово і Діло».

«Сейчас эта паспортизация спровоцирована острым событием, которое отсутствовало ранее, а именно выборами и победой на них Зеленского. С одной стороны, РФ таким образом поднимает ставки на международной арене, апеллируя к Приднестровскому сценарию, где это углубило дезинтеграцию территорий. Более того, это было оправданием более широкого применения войск РФ, их неприкрытого присутствия», – подчеркнул Саакян.

Он добавил, что на Западе этого опасаются, хотя, очевидно, в Украине все понимают, что никакие обстоятельства РФ не нужны для того, чтобы воплощать свои амбиции, а если они понадобятся, то их придумают в процессе.

Поэтому, по его мнению, пока эта страшилка рассчитана больше на Запад. Ни в грузинском случае, ни в молдавском Запад не смог адекватно отреагировать и принял обоснования РФ. «Это страшилка, с помощью которой РФ создает повестку дня для будущей встречи. Ранее ключевым оправданием РФ, почему не происходило встреч в нормандском формате, было отсутствие новоизбранной власти в Украине, отказ вести диалог с прежней властью, которая, по их словам, была недоговороспособной», – пояснил политолог.

Эксперт уточнил, что сейчас, соответственно, Украина выбрала нового президента, оправданий больше нет, поэтому РФ классически поднимает ставки.

«Почему именно такой инструмент? Фактически, на выборах в Украине победил не столько Зеленский, сколько технология преодоления страха. На оккупированных территориях и в РФ власть держится на том, что если не Путин, то нападут США – враги, все развалят, а на оккупированные территории придут "бандеровцы" и все заберут. Все это технологии пропаганды РФ», – считает Саакян.

По ео мнению, в РФ были не готовы к такой победе. «Безусловно, РФ нужны действия, а российская пропаганда еще несколько месяцев будет в ступоре, ведь ярлыки вроде "каратель" и "бандеровец" на Зеленского не повесить. Нужно будет придумывать что-то новое и демонизировать Зеленского», – уверен политолог.

Он подчеркнул, что на неподконтрольных Украине территориях есть часть проукраински настроенных и, безусловно, есть те, кто обижен на РФ из-за того, что крымского сценария не произошло. «Они обижены, что территория не присоединилась к РФ, нет расцвета, который обещала Россия, зато полный развал и безработица. Более того, даже при въезде в РФ их считают "третьим сортом", а трудовые права не защищены. На фоне положительного образа со стороны Украины, в котором они себя увидели, это создает социальное напряжение. На это нужно реагировать», – пояснил эксперт.

По его мнению, паспорта – это инструмент обеспечения трудовых прав для тех, кто ездит на заработки в РФ. Соответственно, должно быть снижение напряжения у этой категории населения. Во-вторых, это инструмент выстраивания мостика по желаемому присоединению к РФ для тех, кто является адептами «русского мира».

Кроме того, акцентировал он, паспорта могут быть использованы для того, чтобы легализовать собственное военное присутствие.

«На сегодняшний день основную массу на востоке обеспечивают именно кадровые военные, которых они перекрашивают под "ДНРовцев" и других, но все понимают, что это граждане РФ. Массовая раздача паспортов РФ на оккупированных территориях – это возможность сказать, что захваченный в плен Украины военный не является русским, а является местным, который получил паспорт РФ. Так размывается аргумент гражданства в качестве доказательства военного присутствия России», – подытожил Олег Саакян.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».

Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.

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