Военное присутствие РФ на Донбассе: Очередные доказательства нашли на Донетчине (Фото). Новости

Генеральной прокуратурой Украины получены дополнительные неопровержимые доказательства военного присутствия Российской Федерации на территории Донецкой области. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба ГПУ.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, Генеральной прокуратуры Украины расследуются факты применения представителями власти и командованием Вооруженных Сил Российской Федерации средств ведения войны запрещенных международным правом, других нарушений законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, соединенные с умышленными убийствами», – говорится в сообщении.

Так, по информации ведомства, в ходе следственных (розыскных) действий в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) сотрудниками управления совместно с сотрудниками военной контрразведки обнаружены обломки российского артиллерийского 152 миллиметрового управляемого боеприпаса ЗОФ39 «Краснополь». «Указанные обломки боеприпаса найдены после обстрела позиций Вооруженных сил Украины в с. Широкино Волновахского района Донецкой области, который велся 12.02.2019 с временно оккупированной территории Донецкой области», – сообщают в ГПУ.

Вместе с тем, обломки аналогичного боеприпаса обнаружены после обстрела позиций Отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины «Азов» в поселке Новолуганское (Донецкая обл.), который осуществлялся 10.04.2019 с временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области.

Отмечается, что по информации Министерства обороны Украины, указанные боеприпасы на обеспечении ВСУ не состоят.

«Кроме этого, 15.04.2019 около 20:50 вблизи Широкино во время огневого контакта с диверсионно-разведывательной группой 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты 1 Армейского корпуса так называемой "ДНР" военнослужащими ВСУ захвачены автоматы АК-74 и противотанковый гранатомет РПГ-7В», – добавляют в ведомстве.

Установлено, что один из автоматов АК-74, под номером 4293274, по учету Главного управления Национальной полиции в АР Крым был захвачен на территории полуострова Крым в конце мая 2014 года.

«Место обнаружения указанных образцов, а также факты их использования в Донецкой области, свидетельствуют о военной агрессии Вооруженных Сил Российской Федерации и подконтрольных им незаконных вооруженных формирований. В настоящее время проводятся соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается», – подытожили в ГПУ.