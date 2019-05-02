У Зеленского допускают возврат неподконтрольного Донбасса за 5 лет. Новости

Ситуация с возвращением временно неподконтрольной территории Донбасса под контроль Украины на сегодня выглядит хуже, чем была в 2014 году. Такое мнение высказал советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, пишет « Апостроф ».

« На сегодняшний день ситуация на самом деле ухудшилась. Если в самом начале войны в 2014 году мы не имели там такой группировки войск (российской, – ред.)», – сказал Апаршин.

По его словам, в течение последних пяти лет на территории Российской Федерации была восстановлена группировка войск, которая была развернута в группе советских войск в Германии против НАТО. « Это совершенно очевидно. Я даже могу вам по номерам назвать: Калининград – шестая армия под Москвой; первая танковая дрезденская армия, далее 8-я, 20-я, 48-я, 9-я, 2-я армии. Это зеркальный перенос на территорию Российской Федерации частей и соединений из группы советских войск в Германии, а там была группировка численностью в полтора миллиона. Такие соединения для парадов не создаются. Там есть и ракетные комплексы "Искандер" и авиация с радиусом действия до Львова. Российская Федерация готовится к войне. Но я бы не делал из этого трагедию, потому что любая армия – Российской Федерации или Украины – должны готовиться к войне. В этом и заключается назначение армии. Но против Украины такого количества войск не нужно. Я думаю, что эту группировку войск они заранее создают против НАТО. Они считают, что все равно придет тот момент, когда им придется согласиться, что Украина будет членом НАТО, а значит, нужно создать такую же границу, как когда-то в Германии», – уточнил советник.

Он также спрогнозировал, как будут развиваться события далее. « А дальше они нам скажут – мы туда 20 или 25 миллиардов долларов уже вложили. Мы можем начать новую процедуру разоружения за счет выделения ресурсов странами НАТО. Они же так однажды сделали? Сделали. Я думаю, что они рассматривают и такой вариант. Но сегодня у нас очень опасная ситуация. Поэтому новому президенту Украины придется решать, что с этим делать. Наши Вооруженные силы способны в полной мере обеспечить нашу с вами безопасность. Но вы знаете, что наши ресурсы ограничены. Относительно возвращения Крыма и Донбасса. Если на сегодняшний день Донбасс – это перспектива на пять лет, то территория Крыма – это перспектива более отдаленная. Но я не вижу сегодня возможности вернуть наши территории военным путем. Я могу спланировать войсковую операцию. Я знаю людей, которые способны ее провести. Мы можем выполнить любые расчеты вплоть до калибров. Но я бы не советовал никому вообще рассматривать возможность возвращения наших территорий путем проведения войсковой операции. Потери будут огромными. На сегодняшний день это уже упущенный шанс 2014 года», – отметил Апаршин.