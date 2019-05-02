И взрослым, и детям: Интересное место на Донетчине, где можно отдохнуть от городских будней (Фото). Новости

В поселке Камышеваха (Донецкая обл.) в региональном ландшафтном парке «Краматорский» есть «Визит центр». Это место, где можно отдохнуть как взрослым, так и детям. Об этом сегодня, 2 мая, на своей странице в Facebook рассказал директор департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной государственной администрации Сергей Натрус.

«На днях посетил "Визит центр" регионального ландшафтного парка "Краматорский". Очень интересное место, где можно не только отдохнуть от городских будней, подышать свежим весенним воздухом, но и набраться сил на всю неделю», – написал он.

По мнению Натруса, здесь будет интересно не только взрослым, но и детям. «Уверен, что дети с удовольствием посмотрят на грациозных оленей, волков, и волшебных кабанов. Приходите, не пожалеете», – подытожил он.

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