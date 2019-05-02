Вбить клин между гражданами и правительством: США в ОБСЕ пояснили мотивы РФ по упрощенной выдаче паспортов. Новости

Решение Кремля об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям неподконтрольного украинской власти Донбасса имеет целью вбить клин между гражданами и правительством Украины и является очередной попыткой подорвать суверенитет Украины над Крымом и Донбассом. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макриса во время заседания Постоянного совета ОБСЕ сегодня, 2 мая, в Вене, сообщает «Укринформ».
«Соединенные Штаты осуждают чрезвычайно провокационное решение президента Путина от 24 апреля относительно упрощенной процедуры предоставления гражданства украинским гражданам, проживающим на контролируемой Россией восточной части Украины. 1 мая Россия заявила, что также облегчит процедуру получения гражданства для рожденных в Крыму украинцев, которые оставили (полуостров ) к российской оккупации. Россия также заявляла о принудительном введении российского гражданства для жителей полуострова. Эти действия являются попыткой вбить клин между украинским гражданами и их правительством», – заявил Макриса.
Американский дипломат подчеркнул, что эти действия Кремля также создают «серьезные препятствия для имплементации Минских соглашений и реинтеграции Донбасса и является еще одной попыткой России подорвать суверенитет Украины над Крымом и Донбассом». «Эти последние провокации со стороны России состоялись через несколько дней после того, как украинский народ подавляющим большинством избрал Владимира Зеленского следующим президентом Украины. Новоизбранный президент Зеленский неоднократно выражал готовность к контактам с Россией с целью выполнения Минских соглашений и прекращение конфликта на Востоке Украины. Теперь Россия должна решить, хочет ли она усилить напряженность или же добиться мира», – заявил Макриса.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».
Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.
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