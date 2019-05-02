Апаршин о решении конфликта на Донбассе: нужно договариваться с серьезными организациями. Новости

Вопрос вывода миротворцев на границу c Россией требует договоренностей с сильными игроками. Об этом сказал советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, пишет « Апостроф ».

« Мы уже с вами проходили такие случаи, когда напрямую с кем-то договариваемся, а утром просыпаемся, а договоренностей уже нет. А вот когда мы договоримся еще и с сильными игроками, то они скажут: слушайте, так нельзя, вы же договорились, вы должны выполнять. А дальше механизм обеспечения выполнения договоренностей. Это все нужно очень подробно изучать и обсуждать», – сказал Апаршин.

По его мнению, с президентом РФ Владимиром Путиным должны договариваться серьезные организации с серьезными гарантиями.

Он также отметил, что У краина – это гарант выполнения обязательств. « На сегодняшний день Украина четко выполняет обязательства о сокращении обычных вооруженных сил в Европе. У нас война, у нас есть агрессор, а Украина выполняет все обязательства, ратифицированные Верховной Радой. Но, если мы берем на себя определенные обязательства, то и от вас мы хотим видеть такие же партнерские отношения. Иначе я буду искать другие пути защиты своей территории. И я их найду. И территорию я вам больше не отдам», – заявил Иван Апаршин.

Напомним, что Апаршин также считает, что ситуация с возвращением временно неподконтрольной территории Донбасса под контроль Украины на сегодня выглядит хуже, чем была в 2014 году.