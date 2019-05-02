На Луганщине чиновника райадминистрации подозревают в присвоении более 720 тыс. грн. Новости

В Луганской области начальника отдела образования одной из районных администраций подозревают в присвоении бюджетных средств, выделенных на ремонт учебного заведения. Об этом сегодня, 2 мая, сообщает пресс-служба Управления защиты экономики в Луганской области.

«Оперативники Управления защиты экономики в Луганской области Национальной полиции разоблачили преступную схему завладения бюджетными средствами, выделенными на ремонт учебного заведения области. На основании собранных материалов отделом местной прокуратуры Луганской области было открыто уголовное производство», – говорится в сообщении.

Как установило досудебное расследование, из местного бюджета на ремонт опорного учебного заведения в одном из районов выделялись средства, часть из которых присвоили чиновники районной администрации. «С целью завладения бюджетными средствами последние завысили стоимость и объем выполненных работ по капитальному ремонту. Во время следствия правоохранители собрали доказательства причастности к преступлению руководителя отдела образования РГА», – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что в целом чиновник присвоил 727 тыс. грн.

Руководителю отдела образования сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.) и ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества).