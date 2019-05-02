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Конный театр Луганщины показал мастерство на международном фестивале (Фото). Новости

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Конный театр Луганщины показал мастерство на международном фестивале (Фото)

02.05.19 23:43dnews.dn.uaНовости

Фото: Управление культуры, национальностей и религий Луганской ОВГА

Луганский областной Казачий конный театр участвовал в Международном фестивале конно-трюкового искусства «Кентавры». Об этом сообщает пресс-служба управления культуры, национальностей и религий Луганской областной военно-гражданской администрации на своей странице в Facebook.

Фестиваль проходил 20 и 21 апреля в с. Копачов (Киевская обл.) на базе столичного парка «Киевская Русь». «Масштабное шоу собрало лучших конных каскадеров со всей страны, которые успешно представляют Украину на международных соревнованиях и участвуют в мировых шоу-программах», – говорится в сообщении.

Луганский областной Казачий конный театр на мероприятии представили артист высшей категории Дмитрий Чеча и артистка второй категории Анна Вишняк.

Как сообщается, участники фестиваля продемонстрировали езду вверх ногами, задом наперед, сразу на двух лошадях, проскальзывания под конем, выстраивание конной пирамиды и другие головокружительные трюки. «Наши артисты соревновались в выполнении сложных трюков, требующих слаженной работы лошади и всадника (арабески, обрывы, пистолеты, кресты, различные стойки) и получили диплом за активное участие в соревнованиях в искусстве скачек», – подытожили в пресс-службе.

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