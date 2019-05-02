ОБСЕ продлила мандат миссии в пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» до конца сентября. Новости

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сегодня, 2 мая, продлила до 30 сентября 2019 года мандат наблюдательной миссии ОБСЕ в российских пунктах пропуска (ПП) « Гуково» и « Донецк» в Ростовской области на границе с Украиной. Об этом сообщили в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене, пишет « Укринформ » .

« Во время заседания Постоянного совета в четверг было принято решение о продлении мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до 30 сентября 2019 года", – сообщили в представительстве.

Согласно решению, мандат миссии остается без изменений. Наблюдатели будут осуществлять мониторинг ситуации и передвижений через границу на двух российских пунктах пропуска и сообщать об этом в своих отчетах.