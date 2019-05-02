Расстреливавших пленных украинцев на Донбассе будут искать столько, сколько потребуется, – Апаршин. Новости

Вопрос амнистии на Донбассе будет касаться тех, кто не совершал военных преступлений. Такое мнение высказал советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, пишет «Апостроф».
«Амнистия может касаться какой-то общей части людей, которые, возможно, приняли не совсем правильное решение, но они не убивали людей и не расстреливали солдат. А мерзавцы, участвовавшие в расстрелах наших пленных, должны сесть. Я их никогда не прощу. Будем искать таких людей столько времени, сколько для этого понадобится. Израиль, например, до сих пор ищет и находит», – сказал Апаршин.
Он также высказал свое мнение по поводу обмена заложниками, уточнив, что этим вопросом должно заниматься государство. «Очень много людей предлагают свои возможности по решению вопросов относительно тех или иных пленных. Но этим вопросом должно заниматься государство. Именно государство должно обеспечить возвращение наших людей в Украину. Каковы условия их возврата? Я бы вообще сегодня это не обсуждал – десять на десять, пятнадцать на пятнадцать, хотя Минск предусматривает… всех на всех. Помните историю с капралом израильской армии (Гилад Шалит, – ред.), когда его обменяли на тысячу палестинцев? Нужно идти на такое. Возвращать нужно всех, но этим должно заниматься государство. Политики там вообще не должно быть», – считает советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны.
Напомним, что Апаршин также заявил, что вопрос вывода миротворцев на границу c Россией требует договоренностей с сильными игроками.
Комментарии