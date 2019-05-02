Расстреливавших пленных украинцев на Донбассе будут искать столько, сколько потребуется, – Апаршин. Новости

Вопрос амнистии на Донбассе будет касаться тех, кто не совершал военных преступлений. Такое мнение высказал советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин, пишет « Апостроф ».

« Амнистия может касаться какой-то общей части людей, которые, возможно, приняли не совсем правильное решение, но они не убивали людей и не расстреливали солдат. А мерзавцы, участвовавшие в расстрелах наших пленных, должны сесть. Я их никогда не прощу. Будем искать таких людей столько времени, сколько для этого понадобится. Израиль, например, до сих пор ищет и находит», – сказал Апаршин.

Он также высказал свое мнение по поводу обмена заложниками, уточнив, что этим вопросом должно заниматься государство. « Очень много людей предлагают свои возможности по решению вопросов относительно тех или иных пленных. Но этим вопросом должно заниматься государство. Именно государство должно обеспечить возвращение наших людей в Украину. Каковы условия их возврата? Я бы вообще сегодня это не обсуждал – десять на десять, пятнадцать на пятнадцать, хотя Минск предусматривает… всех на всех. Помните историю с капралом израильской армии (Гилад Шалит, – ред.), когда его обменяли на тысячу палестинцев? Нужно идти на такое. Возвращать нужно всех, но этим должно заниматься государство. Политики там вообще не должно быть», – считает советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны.

Напомним, что Апаршин также заявил, что вопрос вывода миротворцев на границу c Россией требует договоренностей с сильными игроками.