Рада до сих пор не рассмотрела законопроект о химической кастрации педофилов, – Аброськин. Новости

В Верховной Раде в течение двух лет не вынесен на голосование законопроект № 6607, предусматривающий добровольную химическую кастрацию педофилов и единую базу данных таких преступников. Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«После изнасилования и убийства в Горняке 6-летней Алины Васютин в 2017 году мы с воюющей Донетчины и из других мирных областей нашей страны, все абсолютно разные по профессии, по образу жизни, объединились для разработки законопроекта № 6607, направленного на защиту наших детей. На сегодняшний день законопроект еще не рассмотрен в Верховной Раде Украины, но я уверен, что все равно он обязательно будет принят, потому что этот закон направлен на защиту наших детей, на защиту будущего Украины», – отметил Аброськин, который курировал поиски Алины Васютин и расследование дела, будучи главой Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отметим, что законопроект № 6607 был зарегистрирован в Верховной Раде 21 июня 2017 года, после рассмотрения профильными комитетами несколько раз дорабатывался, на голосование в парламент еще не выносился.

В пояснительной записке к законопроекту констатируется, что в последние годы количество таких преступлений растет.

Опыт зарубежных стран знает разные способы и меры противодействия педофилии. «Одним из самых распространенных является так называемая "химическая кастрация", которая заключается в применении к лицу определенного медицинского препарата, подавляющего сексуальное влечение (либидо) и сексуальную активность. По крайней мере, 48 штатов в США … в разное время применяли этот способ. Медикаментозная профилактика половых преступлений применяется во многих европейских государствах (Великобритания, Франция, Германия, Дания, Швеция, Польша, Норвегия, Эстония) и в других странах как Канада, Израиль. Применение принудительной химической кастрации также были закреплении на законодательном уровне в Российской Федерации и в Республике Казахстан», – сообщают авторы законопроекта.

Они дополняют, что по данным Великобритании, «действие правительственной программы по предоставлению осужденным (педофилам) препаратов, которые подавляют либидо и сексуальную активность сократила рецидивы половых преступлений с 40% до 5%, а в Германии с 80% до 3%».

Но авторы законопроекта признают, что химическая кастрация не является абсолютным средством в борьбе с педофилией. В этой связи в законопроекте № 6607 наряду с мерами медицинского характера в виде добровольной химической кастрации предлагается создание «Единого реестра преступников, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего».

Данный реестр – это электронная база данных о лицах, совершивших преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетнего. Держателем реестра планируют назначить Министерство внутренних дел Украины, пользователями будут руководители и уполномоченные лица силовых структур.

Как сообщалось ранее, в городе Горняк (Селидовский горсовет, Донецкая обл.) в июне 2017 года 33-летний мужчина, который уже находился ранее в местах лишения свободы, в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и убил 6-летнюю девочку. Тело ребенка обнаружили 26 июня 2017 года в подвале заброшенного дома. Суд приговорил обвиняемого к пожизненному заключению.

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