«Клоунада с маленькими ветеранами»: В Донецке возмущены военной формой для дошколят. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в связи с приближающимся 9 Мая родители обеспокоены поисками военной формы для детей. Причем ищут форму разных размеров, так как ее требуют на мероприятия, начиная от ясельных групп, заканчивая старшеклассниками.

«Где можно купить или пошить форму на 9 Мая для детей?», – интересуется в соцсети Елена К.

«Куплю или возьму напрокат военный костюм для мальчика и девочки 4 лет, на рост от 110 до 120 см. В садик на мероприятие», – также пишет дончанка Ирина З., прилагая образец формы:

Одни дончане поддерживают такие стремления земляков и направления «патриотического» воспитания в дошкольных и школьных учреждениях «республики»:

Екатерина Б.: «Утренник посвящен празднику Победы, что тут в этом такого? Красивые тематические костюмы. Чествуют память и подвиг!.. Давайте забудем все и будем сидеть, глаза выпучив. Ведь забывая прошлое, не будет будущего»;

Ольга Г.: «Костюмы, как преемственность поколений и продолжение выживших в детях. Что тут непонятного?».

Они же дают ориентиры торговых точек Донецка, где уже продают военные костюмы для детей – на Крытом рынке, на рынке «Маяк», напрокат можно взять в театральном ателье. «На Безалкогольном ателье профодежды – там и купить, и на заказ, и быстро», – дополняет Елена Б.

«На "Золотом кольце" прям на остановке возле кафе "Коба" есть военный магазин, там вы купите всю атрибутику, и пояса, и пилотки со звездами, и форму модно пошить там же на заказ. Только не тяните со временем, заказов очень много, много желающих как никогда!», – советует Алла И.

Другие участники дискуссии откровенно возмущены происходящим:

Светлана П.: «Это жесть. Война – это страшно. Война – это горе, а не карнавал. Мир сошел с ума!»;

Арина М.: «Из дня памяти устроили карнавал. Клоунада с маленькими ветеранами? Ну, серьезно, это же насмешка, а не память. Ордена, ленты и советская военная форма – все карнавал в этом контексте. Зачем это на маленьких детях? Память о выживших? Можно тогда смело бинтами окровавленными головы перевязывать, культи имитировать и костыли. Победа ценой миллионов погибших и покалеченных. Празднование победы в войне, которая была более полувека назад, в разгар идущей. Абсурд и мракобесие. И манипуляция сознанием детей»;

Максим Б.: «Что-то до войны не помню таких маскарадов. Да и в 90-е в школах тоже – просто приходили в школы ветераны, рассказывали свои истории… В школьном возрасте на линейке мы дарили ветеранам цветы, и не кто нас в форму не наряжал… Детям в таком возрасте это не нужно»;

Татьяна М: «Зачем романтизировать войну? Война – это боль, горе, смерть. Дончанам ли этого не знать? Зачем внушать детям, что это игра и весело?»;

Ирина Ч.: «Люди, вы еще не навоевались? Господи, весь мир старается уйти от войны, а вы детей к ней с детства готовите… Те, кто воевал за нас, не хотели бы видеть своих потомков в военной форме».

Дончанин Максим Б. также акцентирует на психологическом аспекте происходящего. «Это мы, взрослые, празднуем Победу, но не дети в садике. Почитайте о психике детей, с 4 до 7 лет, формирование подсознания. Я не о памяти [о погибщих], а о возрасте. Разницу понимаете – между собой, взрослым человеком, и ребенком четырех лет?! Всему свое время. Ну, почему нас в 80-е не наряжали в садиках в коммунистов, а все было поэтапно – октябренок, пионер и т.д. Т. е. ребенку давали шанс поэтапно взрослеть и вливаться в общество. Можно так наряжаться и в Чернобыльцев, и в Афганцев… Мы прекрасно понимаем, что до 2014 года таких утренников не было, и с чем эти утренники связаны, мы все тоже прекрасно понимаем! День Победы – это только отговорка», – возмущается он.

В свою очередь психо-технолог, психолог Елена Кузнецова (из Макеевки переехала в Россию) опубликовала в сети пост на тему дети и военная форма, и «почему так не надо делать».

«Потому что это романтизация и украшательство самого страшного в нашей жизни – войны. Воспитательный посыл, который получают через подобные действия взрослых дети – что война это здорово, это праздник, потому что потом она оканчивается победой. А надо не так. Война оканчивается непрожитыми жизнями с обеих сторон. Могилами. Братскими и отдельными. На которые даже порою некому ходить поминать. Потому что войны не выбирают… – наши и не-наши. Просто берут плату бесценным. Вот это нужно доносить до детей», – отмечает она.

«Дети не должны ходить в военной форме. Для большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеянием… Детям нужно покупать одежды про жизнь, а не про смерть… Сегодня мы можем выбирать. Например – осознание. Что ни одна общность не стоит того, чтобы платить за нее через облаченных в одежду для смерти детей», – считает психолог.