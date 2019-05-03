Фильтры – в хлам: Теперь в Донецке покупная вода обходится дешевле, чем фильтрованная. Новости

Жители неподконтрольного украинской власти Донецка жалуются на низкое качество питьевой воды. Например, фильтры для воды, которые в довоенное время служили до 3,5 лет, сейчас выходят из строя менее чем за год.

«Рекорд в этом году поставил мой осмос. Мембрана не прослужила и года. Супер качество воды. Это удар ниже пояса. Как минимум, 1200 руб. (492 грн по местному курсу валют, – ред.). При нормальном довоенном качестве воды мембрана служила 2 – 3,5 года. Фильтр предварительной очистки выходит из строя минимум за две недели. Раньше служил не менее месяца при более мелкой фильтрации. Ну как тут не нервничать? И с каждым годом все хуже и хуже ситуация», – пишет в соцсети дончанин Сеня Варм, демонстрируя фильтр, которым он пользуется долгие годы:

«Тоже самое, меньше года,75-ка. Это у меня четвертая по счету за все пребывание осмоса дома, первая прослужила 5 лет, вторая – 3 года, третья – 1,8 мес. Рекорд побила последняя замена в феврале этого года –11 месяцев, уже даже струйки не было, так забилась!», – подтверждает Алина К.

«У нас мембрана 9 месяцев держится, тоже в шоке», – дополняет дончанин «Pole Smile».

Ситуацию подтверждают и иные дончане:

Георгий: «Вода дрянная»;

Алексей: «Вода в кране действительно бацилоносная»;

Андрей: «Качество нашей воды и так было посредственным, а с 2014 года оно стремительно деградирует. И оснований для оптимизма нет вообще».

Кроме того жители отмечают, что и качество технической воды существенно снизилось.

«У нас фильтр меняется 1 раз в 3 месяца. К моменту замены колба становится черной. Питьевую воду мы фильтруем, и как-то вопрос с ней решаем. Но вот техническая вода – это просто 3,14здец. Вся сантехника в отложениях и накипи. Стены и стекла кабин чистке не поддаются», – акцентирует Андрей.

«Что там фильтр. Я минимум раз в год людям на Калиновке меняю шаровый и резинки на сливе в унитазе», – дополняет «Кот».

Жители отмечают, что как вариант – ставить общий фильтр от механических примесей на ввод в квартиру. Но это можно было сделать в довоенный период, сейчас в «ДНР» такие услуги в 1,5 – 2 раза дороже, чем в Украине. «Дурканули. Нужно было общий фильтр на ввод в квартиру поставить. Поэкономил не там, где треба. Я видел фильтры механической очистки + угольные. А затем уже ставится фильтр осмос на питьевую воду. Но вариантов исполнения – вагон и телега. Были бы деньги... На перекрестке ул. Щорса и пр-та Б. Хмельникого есть 2 компании – выбирайте на свой вкус. Но... цены. Цены раза в 1,5 – 2 выше, чем то же оборудование в Украине», – констатирует Андрей.

В итоге, просчитав все расходы, дончане пришли к выводу, что сейчас заказывать «покупную» воду – дешевле, чем обслуживать фильтры. «Сейчас с поставкой запчастей и комплектующих – жо*а. Да и вода, идущая на очистку, в 100 раз грязнее. После того, как водоводы повзрывали, вода – капут. Фильтры в хлам сходу. Я давно просчитал эту ситуацию. И перешел на покупную воду. Дешевле на много и гемора с ремонтом меньше. Ее просто привозят и заносят прямо в кухню», – отмечает Роман.

Сеня, в свою очередь, вспоминает, что изначально расчеты показывали удешевление «осмосной» воды. Но это при условии, что ничего не ломается и фильтры работают полный срок. «Я считал. Мы расходуем минимум 15 л в день. За год бы мы покупали на 11 000 руб. (4 490 грн). Это минимум. А осмос мне обходится по картриджам 2 500 руб. (1 025 грн) в год максимум. Экономия 8 000 руб. (3 280 грн). Я отбил осмос всего за полтора года. Но у меня ничего не ломалось. Да, качество воды – жуть. В мирное время осмос бы окупился быстрее», – говорит он.

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