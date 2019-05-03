Сменили собственника: В Донецке снова запустили фабрику мороженого «Винтер» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке после длительного простоя вновь запустили фабрику «Винтер» (после «национализации» – Объединение «Винтерпром»). Об этом в соцсетях сообщает «глава ДНР» Денис Пушилин.

Он уточнил, что заработали производственные линии по фасовке эскимо и мороженого в вафельных стаканчиках.

«То, что мы смогли вновь запустить производственные процессы, безусловно, знаковое событие. Это и рабочие места для людей, и налоговые поступления в бюджет государства, и вкусное мороженое для наших граждан», – написал Пушилин, не сообщив причину остановки производства.

Жители города подтверждают, что завод простаивал с осени прошлого года, и в Донецке из местных производителей продавали мороженое только марки «Геркулес».

Также они сообщают, что остановка завода была связана со сменой собственника:

«Кот»: «Поменяли собственника. Поэтому завод и стоял. Часто там в магазине при заводе мороженку покупал. Так даже магазин не работал»;

«Нюта»: «Там еще КРУ работало много месяцев. Скорее всего, из-за этого и стоял».

Как сообщалось ранее, ПАО «Винтер» (входит в группу компаний «Донецксталь») было создано в 1994 году на базе одного из старейших предприятий города Донецка «Главхолод». Основным видом деятельности фабрики «Винтер» было производство мороженого (в вафельном стаканчике, на палочке, фруктовое, рожки, замороженные соки, семейное мороженое и торты). Ранее продукция донецкой фабрики под ТМ «Винтер» поставлялась в 12 областей Украины. Максимальная производительность фабрики в день составляла 40 тонн мороженого, в летний сезон на ней работало до 550 человек.

В 2017 году в «ДНР» «национализировали» ПАО «Винтер» и на его основе создали Объединение «Винтерпром». На «Винтерпроме», прежде всего, «оседала прибыль» с двух предприятий, занимающихся продажей алкоголя: ГП «Винтер» и ООО «Ультима».

После «национализации» максимальная производственная мощность фабрики сократилась почти в 2 раза до 25 тонн мороженного в день. В 2017 году ко Дню шахтера здесь выпустили новое мороженое «Черное золото».

При «главе ДНР» Александре Захарченко объединение «Винтерпром» курировал «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев («Ташкент»). После смерти Захарченко и изгнания из «ДНР» Тимофеева, в сентябре 2018 года в Донецке в очередной раз был арестован Александр Михайлов – он являлся заместителем «министра доходов и сборов ДНР» и непосредственным руководителем объединения «Винтерпром».

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