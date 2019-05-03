Официально: «Урядовый курьер» опубликовал результаты выборов президента Украины. Новости

В газете Кабинета министров Украины «Урядовый курьер» опубликованы официальные результаты выборов президента. Соответствующий материал также размещен на сайте издания.

Сообщается, что в списки избирателей на избирательных участках были включены 30 105 004 избирателя, из которых в голосовании приняли участие 18 491 837 избирателей.

«За кандидатов на пост президента Украины, включенных в избирательный бюллетень для повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года, подано такое количество голосов избирателей:

за Зеленского Владимира Александрович 13 541 528 (тринадцать миллионов пятьсот сорок одна тысяча пятьсот двадцать восемь), что в отношении к количеству избирателей, принявших участие в повторном голосовании, составляет 73,22 (семьдесят три целых двадцать две сотых) процента ;

за Порошенко Петра Алексеевич 4 522 450 (четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи четыреста пятьдесят), что в отношении к количеству избирателей, принявших участие в повторном голосовании, составляет 24,45 (двадцать четыре целых сорок пять сотых) процента», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, по результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, за него проголосовали 13,5 млн 41 тыс. 528 человек. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, за него проголосовали 4,5 млн 22 тыс. 450 человек. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов ЦИК Украины объявила 30 апреля.