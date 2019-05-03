Волынец рассказал, сколько государство задолжало шахтерам на зарплаты. Новости

Задолженность по заработной плате на государственных шахтах сейчас составляет 410 млн грн, на некоторых из них долги не погашены еще за период с 2015-го по 2018 годы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Если добавить начисления заработной платы за апрель, которую необходимо выплатить в мае, то общая сумма задолженности составит 910 млн грн. Как сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун, профильное министерство вместе с Кабинетом министров принимают меры для перенаправления средств государственного бюджета, предусмотренных на реструктуризацию предприятия, на выплату заработной платы за апрель», – написал он.

«В июне начнется стремительный рост задолженности по заработной плате, потому что в госбюджете вообще не предусмотрены средства на финансирование государственных предприятий угольной отрасли, тем более на выплату заработных плат», – добавил Волынец.