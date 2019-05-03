Для переселенцев: В Раде инициировали эксперимент по обмену жилья, оставшегося в «Л-ДНР». Новости

Народные депутаты инициировали процесс обмена жилья переселенцев, которое осталось на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса, на равноценное жилье на подконтрольной части страны. Эксперимент предлагают провести в Кировоградской и Николаевской областях. Об этом говорится в законопроекте № 10208 «О проведении эксперимента по обмену жилья, находящегося в собственности внутренне перемещенных лиц на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей», который был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 9 апреля 2019 года.

Авторами законопроекта выступили народные депутаты Вадим Подберезняк, Сергей Мельничук и Валерий Ищенко.

Парламентарии отмечают, что «в условиях агрессивных действий Российской Федерации и террористов на территории Донецкой и Луганской областей» государство оказалось неспособным гарантировать имущественные и другие права человека и гражданина на указанных территориях. В результате, часть жителей выехала из неподконтрольного Донбасса, оставив свое жилье и иные объекты собственности.

Таким образом, существует необходимость выполнения государством гарантий прав собственности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на жилье.

«Но поскольку сроки завершения Операции объединенных сил затягиваются, то одним из способов реализации функции государства в части обеспечения прав собственности граждан на жилище является добровольный обмен жилья, находящегося в собственности ВПЛ на неподконтрольных украинской власти территориях, на другое равноценное (или лучше) жилье, находящееся на подконтрольных территориях и находится в государственной собственности», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В результате такого обмена переселенцы смогли бы:

«перенести» свою собственность на подконтрольные украинской власти территории;

изменить постоянное место жительства (прописку);

обезопасить себя от возможных негативных последствий пребывания на территории проведения ООС;

лишиться статуса внутренне перемещенных лиц (т.е. стать равноценными гражданами Украины).

Эксперимент предлагают провести в Кировоградской и Николаевской областях в течение 3-х лет. Данные регионы выбраны в связи с тем, что здесь уровень безработица превышает средний показатель по Украине, причем Кировоградская область имеет самый высокий в стране показатель зарегистрированной безработицы.

Для реализации эксперимента областным бюджетам этих двух регионов из госбюджета будут ежегодно предоставляться субвенции:

на приобретение жилья с целью его последующей обмена на жилье переселенцев;

на создание новых рабочих мест для трудоустройства как переселенцев, так и жителей громад.

ВПЛ, имеющие в собственности жилье на неподконтрольном Донбассе, добровольно смогут обратиться в Кировоградскую и Николаевскую облгосадминистраций с заявлением-предложением заключения договора мены жилья. «После заключения такого договора гражданин получает в собственность жилье на подконтрольной украинской власти территории и теряет статус ВПЛ», – уточняют авторы законопроекта.

Согласно законопроекту, площадь нового жилья, которое предоставляется переселенцам, должна быть не менее площади жилья, которая есть в их собственности в настоящее время.

После обмена прежнее «донбасское» жилье переселенца становится уже государственной собственностью и находится в распоряжении Кировоградской и Николаевской облгосадминистраций. Но после освобождения неподконтрольного Донбасса и установления там украинской власти, данное жилье будет передано в собственность территориальных громад Донецкой и Луганской областей.

«Расселение переселенцев должно осуществляться в соответствии с критерием максимально возможного обеспечения их работой, поэтому законопроект не предусматривает ограничений по типу или статуса населенного пункта в который должно осуществляться переселение», – подчеркивают авторы законопроекта.

Если эксперимент в Кировоградской и Николаевской областях окажется эффективным, то можно будет обсуждать вопрос его распространения на другие регионы или другие предложения в зависимости от результатов эксперимента.

Деньги на реализацию проекта предлагается получить из двух источников.

Во-первых, хотят приостановить действие ст. 6 Закона Украины «О статусе горных населенных пунктов Украины», за счет чего в госбюджете высвободится 1 млрд грн ежегодно. «Расходы государства на финансовое обеспечение льгот гражданам, которым предоставлен статус лица, проживающего и работающего на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, составляют более 1 млрд грн ежегодно. В то же время ст. 24 Конституции Украины запрещает привилегии или ограничения по признаку места жительства», – поясняют парламентарии. В результате, ст. 6 Закона Украины «О статусе горных населенных пунктов Украины» должна потерять силу.

Во-вторых, в результате сокращения количества лиц, имеющих статус ВПЛ, будет достигнута экономия средств на социальную помощь переселенцам.

«Кроме того, таким образом будет достигнута определенная национальная консолидация жителей западных и восточных регионов. В 1995 году ввиду сложного социально-экономического положения государство на законодательном уровне приняло решение помочь жителям горных населенных пунктов за счет более развитых регионов, в том числе восточных областей. В настоящее время помощь нужна именно жителям этих областей. Поэтому, предложенное законопроектом решение, имеет глубокий нравственный смысл», – считают народные депутаты.

На данный момент законопроект уже передан в профильные комитеты Верховной Рады, после рассмотрения члены комитетов сделают соответствующие выводы – либо вернуть законопроект на доработку с учетом высказанных замечаний, либо отклонить его, либо передать в парламент для голосование за него.

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