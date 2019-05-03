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На Донбассе ВСУ провели учения по противовоздушной обороне (Видео). Новости

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На Донбассе ВСУ провели учения по противовоздушной обороне (Видео)

03.05.19 09:11dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил прошли тактические учения по противовоздушной обороне. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-центр ООС.

«В тренировках приняли участие дивизионы, батареи и другие подразделения противовоздушной обороны оперативно-тактических группировок Объединенных сил. С целью максимального приближения условий учений к боевым в качестве противника выступили наши военные летчики», – говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС отметили, что обучение проводились для повышения эффективности системы противовоздушной обороны Объединенных сил, совершенствования практических навыков боевых расчетов и расчетов при отработке воздушных целей, а также для организации противовоздушного боя в общей системе противовоздушной обороны.

«В ходе занятий расчеты на практике отработали несение боевого дежурства, уничтожение нарушителей воздушного пространства, отражение удара воздушного противника, прикрытия подразделения при переходе в наступление, уничтожение воздушных целей, в том числе и на предельно малых высотах, средствами непосредственного прикрытия. Со всеми задачами участники учений справились на отлично», – проинформировали в штабе ООС.

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