На Луганщине родственник и.о. начальника бюро судебно-медицинской экспертизы причастен к НВФ. Новости

Близкий родственник и. о. начальника Луганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы причастен к незаконным вооруженным формированиям (НВФ). Как передает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, ситуацию прокомментировал губернатор области Сергей Филь.

«Конкурс на замещение должности начальника Луганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы должен был состояться еще в марте. Однако, из-за многочисленных нарушений, был отменен. В связи с этим на определенный период назначен новый и.о. – сотрудник бюро, которого предложили сами члены коллектива – Игорь Устинченко. Однако вскоре в СМИ появились сообщения о причастности одного из его близких родственников к НВФ», – комментирует Филь.

В связи с этим он заявил следующее: «Во-первых, информация о причастности близкого родственника новоназначенного и.о. руководителя к участию в незаконных вооруженных формированиях т.н. "ЛНР", к сожалению, подтверждается. Вместе с тем его кандидатура прошла все необходимые проверки Службой безопасности Украины и фактов, которые могли бы свидетельствовать против него лично, насколько мне известно, не обнаружено. Оснований не доверять в этом вопросе Службе безопасности Украины у меня нет.

Во-вторых, я счастлив, что живу не в сталинские времена. И, слава Богу, в независимом украинском государстве нет понятия "семья врага народа". Поэтому каждый пусть отвечает за свои собственные поступки. Напоминаю, что человек, о котором мы говорим, сознательно выбрал Украину, связывает свою судьбу именно с ней и достаточно профессионально выполняет свои обязанности! К сожалению, навязанная нам война разрезает не только территории, но и семьи.

В-третьих, обращаю внимание, что Игорь Устинченко исполняет обязанности временно. Вскоре на должность начальника Луганского областного бюро судебно-медицинской экспертизы будет объявлен новый конкурс. Ситуация находится под моим личным контролем. Уверен, что коллектив возглавит наиболее компетентный кандидат».