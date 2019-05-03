В «ДНР» за сутки произошло 6 пожаров. Новости

В «ДНР» за минувшие сутки произошло 6 пожаров, из них 2 – в Донецке, по 1 – в Макеевке, Харцызске, Шахтерске и Ясиноватой. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что в пожаре, который произошел в частном доме ул. Ленина в с. Никишино, расположенном вблизи Шахтерска, есть жертвы.

«В результате пожара погиб мужчина 1985 года рождения. Огнем уничтожено: кровля и перекрытие на площади 50 кв. м, 8 оконных блоков, 3 дверных блока, мебель и вещи, бывшие в употреблении. Причина пожара устанавливается», – говорится в сообщении.