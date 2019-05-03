Ситуация в пунктах пропуска утром 3 мая: Проезда ожидали 230 авто. Новости

Сегодня утром, 3 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 37 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 8860 человек и 1190 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 7235 человек и 1400 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6060 человек и 1185 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3160 человек и 760 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 11460 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 30/50;
- КПВВ «Марьинка» – 0/70;
- КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;
- КПВВ «Гнутово» – 20/10.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорское»:
- «Администратор»: «9:27. Никитовка в Бахмут – пеших много. Перед милицией нет авто. Только забито перед паспортным в сторону Украины».
КПВВ «Марьинка»:
- Ivan: «7:09. "Каргилл", в сторону Курахово, до моста. Уже становятся на мосту»;
- Mykhailo: «7:59. Марьинка очередь на спуске с моста».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Ольга: «6:45. Еленовка из Донецка очередь до 3 туалета. Очень много машин супер льготы».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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