Ситуация в пунктах пропуска утром 3 мая: Проезда ожидали 230 авто. Новости

Сегодня утром, 3 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 37 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8860 человек и 1190 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7235 человек и 1400 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6060 человек и 1185 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3160 человек и 760 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11460 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 230 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «9:27. Никитовка в Бахмут – пеших много. Перед милицией нет авто. Только забито перед паспортным в сторону Украины».

КПВВ «Марьинка»:

Ivan: «7:09. "Каргилл", в сторону Курахово, до моста. Уже становятся на мосту»;

Mykhailo: «7:59. Марьинка очередь на спуске с моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Ольга: «6:45. Еленовка из Донецка очередь до 3 туалета. Очень много машин супер льготы».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.