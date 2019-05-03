В Горловке четыре человека отравились угарным газом. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) четыре человека отравились угарным газом. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Отмечается, что ЧП произошло 2 мая в Калининском районе города в квартире на 3-м этаже 5-этажного жилого дома на ул. Богуна.

«В результате происшествия пострадало четыре человека, из них двое детей: 2009 и 2006 годов рождения. Пострадавшие дети и мужчина госпитализированы в городскую больницу г. Горловка, женщина от госпитализации отказалась», – говорится в сообщении.