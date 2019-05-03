Народные депутаты хотят отменить туристический сбор для переселенцев. Новости

Парламентарии предлагают освободить переселенцев от оплаты туристического сбора в населенных пунктах Украины. Об этом говорится в законопроекте № 10234 «О внесении изменения в ст. 268 Налогового кодекса Украины относительно освобождения от уплаты туристического сбора внутренне перемещенных лиц», который был зарегистрирован в Верховной Раде Украины 16 апреля 2019 года.

На данный момент в стране в отдельных санаториях, отелях, базах отдыха и пр. продолжают действовать места компактного поселения внутренне перемещенные лиц (ВПЛ). Но проживая в данных учреждениях, переселенцы должны платить туристический сбор.

Авторы законопроекта напоминают, что 23 ноября 2018 года были внесены изменения в Налоговый кодекс Украины относительно взыскания туристического сбора. Ставка сбора устанавливается решением органа власти населенного пункта (сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной территориальной громады). И согласно новой редакции статьи 268, она составляет за каждые сутки временного размещения лица в местах проживания (ночевки):

до 0,5% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного (налогового) года – для внутреннего туризма;

до 5% – для въездного туризма.

«Статьей 268.2.2 Налогового Кодекса установлен перечень категорий лиц, которые не могут быть плательщиками туристического сбора. Но среди этих категорий нет внутренне перемещенных лиц. Хотя очевидно, что их прибытие в тот или иной населенный пункт и проживание там является следствием внешних обстоятельств, заставляющих к перемещению… что отрицательно влияет на их материальное положение и ставит их в невыгодное положение по сравнению с другими гражданами Украины», – говорится, в частности, в пояснительной записке к законопроекту.

В этой связи парламентарии предлагают законодательно добавить ВПЛ в перечень лиц, освобождающихся от уплаты туристического сбора.

На данный момент законопроект находится в 6-ти профильных комитетах Верховной Рады, в которых после рассмотрения документа решат – передавать его народным депутатам на голосование, или нет.

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