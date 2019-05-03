Сводка из зоны ООС за 2 мая: Версии сторон конфликта. Новости

2 мая незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Также противник обстреливал украинских военных из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«Следует отметить, что вооруженные формирования Российской Федерации вновь возвращаются к тактике применения кочующих батарей. Так, проводя вчера тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял наши позиции в районе населенного пункта Новолуганское с 82 мм минометов и вблизи города Авдеевка со 120 мм минометов, прикрываясь мирными жителями населенных пунктов Доломитное, Яковлевка и Минеральное. Потери среди местного населения удалось предотвратить только благодаря принципиальной позиции Объединенных сил о запрете открывать ответный огонь, если это может нанести ущерб нашим мирным согражданам», – подчеркнули в пресс-центре.

В целом 2 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник 12 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды со 120 и 82 мм минометов – вблизи Авдеевки;

с 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у Новотроицкого;

из вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов – вблизи Гнутово;

трижды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – у Марьинки;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – у Лебединского;

дважды с автоматических станковых гранатометов – в районе Широкино и Пищевика;

дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции украинских военных были обстреляны трижды:

с 82 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты – около Новолуганского;

дважды с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новозвановки и Луганского.

«Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 2 мая ранения получили девять оккупантов», – проинформировали в пресс-центре.

С начала текущих суток НВФ четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»:

трижды со 120 и 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – около населенных пунктов Новотроицкое и Березовое;

из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – у Пищевика.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», – добавили в пресс-центре.

В «ЛНР» заявили, что «киевские силовики шесть раз за сутки обстреляли позиции народной милиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Фрунзе и Калиновка, сел Калиново-Борщеватое и Желобок. Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

На момент подготовки материала в «ДНР» не озвучили свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения.