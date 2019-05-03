Стали известны сроки инаугурации Зеленского. Новости

Инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

Согласно закону «О выборах президента Украины», официальным объявлением результатов выборов является публикация в официальном издании Верховной Рады «Голос Украины» и Кабинета Министров «Урядовый курьер». Соответствующие публикации были сделаны сегодня, 3 мая.

Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного главы государства. Таким образом, инаугурация Владимира Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

Новоизбранный президент официально приступит к исполнению обязанностей главы государства, когда на торжественном заседании Верховной Рады примет присягу на верность украинскому народу.

Как сообщалось ранее, по результатам второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 73,22% голосов избирателей, за него проголосовали 13,5 млн 41 тыс. 528 человек. Петр Порошенко набрал 24,45% голосов, за него проголосовали 4,5 млн 22 тыс. 450 человек. Официальные итоги голосования во втором туре президентских выборов ЦИК Украины объявила 30 апреля.