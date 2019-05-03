На Донетчине водная полиция начала патрулирование прибрежных районов (Фото). Новости

На Донетчине водная полиция заступила на патрулирование прибрежных районов. Со 2 мая побережья Азовского моря патрулирует полицейский катер. Кроме того, на пляжах Мариуполя и курортных поселков будут нести службу пешие и велопатрули из состава туристической полиции. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Полиция Донетчины готовится к открытию туристического сезона и обеспечению безопасности в летний период. Впервые в этом году правоохранители спустили на воду патрульный катер, который уже два года подряд успешно используется для охраны правопорядка в акватории Азовского моря», – сообщили в пресс-службе.

Территория обслуживания водной полиции – более 100 км береговой линии от Мариуполя до поселка Бабах-Тарама Мангушского района.

«Задача полицейских – охрана общественного порядка в прибрежной зоне, профилактика краж у отдыхающих, борьба с браконьерством, совместные рейды с пограничниками и рыбинспекцией по соблюдению правил выхода в акваторию маломерных судов», – сообщил начальник управления превентивной деятельности полиции Донецкой области Юрий Горустович.

Сейчас в штате подразделения – 10 работников, но он будет пополняться.

«Сотрудники полиции протестировали все системы служебного транспорта и отправились на первое дежурство. Как и в прошлые годы, полицейский катер будет задействован для обеспечения общественной безопасности во время масштабного музыкального фестиваля "MRPL City". Водный патруль будет работать до ноября. Дополнительно на пляжах будут нести службу пешие и велонаряды», – добавили в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области