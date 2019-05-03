Паспорта РФ для Донбасса: МинВОТ готовит предложения по изменению законов Украины. Новости

Глава МинВОТ Украины Вадим Черныш и министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили обсудили указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке приобретения гражданства для жителей неподконтрольного украинским властям Донбасса.
Как сегодня, 3 мая, сообщила пресс-служба МинВОТ, во время разговора Кетеван Цихелашвили отметила, что Россия использовала аналогичные методы воздействия в Грузии.
«Фактически президент России повторил в Украине то, что происходило в конце 90-х и в начале 2000-х годов в Грузии: начал выдавать российские паспорта населению временно оккупированной части Донбасса. К сожалению, для нас это очень знакомый сценарий и известно, к чему он приводит. Очевидно, что украинские партнеры тоже хорошо понимают, что России такие шаблонные меры нужны для оправдания других нелегитимных действий под предлогом так называемой "защиты интересов своих граждан"», – сказала она.
«К сожалению, мы это все уже видели, в том числе, во время агрессии в 2008 году. Надеюсь, подобного не произойдет в Украине, которая за последние годы и так перенесла много испытаний. Но, понятно, что это очень тревожный сигнал о том, что Россия не собирается отказываться от своей политики, а также сигнал о необходимости увеличить наши усилия и усилия наших международных партнеров для противостояния, мирного, но очень принципиального, бесчеловечной, милитаристской политике Российской Федерации», – заявила Цихелашвили.
В свою очередь глава МинВОТ Украины Вадим Черныш отметил важность грузинского опыта для прогнозирования дальнейших шагов Российской Федерации и противодействия таким шагам.
«Я считаю, что Украина не может признавать паспорта, выдаваемые Российской Федерацией нашим гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях Донбасса. И как показывает опыт Грузии, выдача паспортов никак не повлияет на социально-экономическое положение оккупированных территорий и не улучшит благосостояние населения, вынужденного оставаться в оккупации. Сейчас наше министерство готовит ряд предложений для изменений законодательства о непризнании Украиной соответствующих документов», – сообщил Черныш.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.
Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами.
В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.
В Ростовской области 29 апреля в Новошахтинске открылся пункт приема документов и выдачи паспортов для жителей «ЛНР», а 30 апреля в селе Покровском в тестовом режиме – для жителей «ДНР».
Путин также заявил, что российские власти планируют выдавать «упрощенное» гражданство жителям всей Украины.
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