Украина выиграла дело Мораеса: В Европейском футбольном союзе приняли сторону ФФУ. Новости

Контрольно-дисциплинарный орган УЕФА подтвердил правомерность выступлений натурализованного бразильца Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020 с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1). Об этом сообщил президент ФФУ Андрей Павелко на своей странице в Facebook. Таким образом команда Андрея Шевченко сохранила добытые на старте квалификации четыре очка, а с ними и статус лидера своей отборочной группы, пишет «Сегодня».

«Это победа Мораеса и всего украинского футбола! Мы всегда будем до последнего защищать национальную сборную и ее игроков – настоящих патриотов Украины, и в УЕФА, и в ФИФА. А Жуниор уже доказал, что является ее патриотом. Ведь в то время, когда немало футболистов после начала войны на Донбассе покинули Украину, Мораес остался верен нашей стране, выбрав ее новой родиной для своей семьи и сделав сознательный гражданский выбор в пользу нашего государства. Таким образом Жуниор продемонстрировал хороший пример патриотизма для молодого поколения и будущих игроков национальной сборной. Браво Мораес! Искренне желаю футболисту успехов и забитых голов за главную команду Украины», – заявил Андрей Павелко.

Напомним, настаивая на неправомерном участии экс-бразильца Мораеса в матчах сборной Украины, Португалия и Люксембург требовали засчитать нашей команде технические поражения. Европейский футбольный союз, расследовав информацию о возможном нарушении во время натурализации бразильца, принял сторону ФФУ.