НВФ обстреляли Марьинку (Фото). Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) нанесли удар по жилым кварталам Марьинки (Донецкая обл.). Минометный обстрел начался сегодня, 3 мая, в 05.30. Сейчас задокументированы повреждения 6 домов и 2 автомобилей, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Первое сообщение от граждан поступило правоохранителям около 06.00. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции для документирования последствий обстрела.

«Известно о 6 поврежденных домах по улице Октябрьской, Героев Чернобыля и Шевченко. Осколками посечены окна, фасады домов, заборы, сельскохозяйственные помещения и даже транспортные средства. Полицейские изъяли остатки мин, которые упали во двор», – рассказали в полиции.

К счастью, пострадавших нет. Правоохранители патрулируют обстрелянный населенный пункт для своевременного оказания необходимой помощи жителям.

«Стоит отметить, что периодически обстрелы возобновляются», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Факт квалифицирован по ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.