Между громадами Луганщины распределили субвенцию из госбюджета. Новости

Между объединенными территориальными громадами (ОТГ) Луганщины распределили субвенцию из госбюджета в размере около 37 млн грн. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Согласно распределению ОТГ Луганской области получат:
- Беловодская – 12 млн 477,3 тыс. грн;
- Белокуракинская – 5 млн 896,2 тыс. грн;
- Краснореченскаяя – 1 млн 990,7 тыс. грн;
- Лозно-Александровская – 1 млн 835,3 тыс. грн;
- Нижнедуванская – 1 млн 517,4 тыс. грн;
- Новопсковская – 1 млн 817,2 тыс. грн;
- Привольская – 1 млн 571,5 тыс. грн;
- Троицкая – 6 млн 893,2 тыс. грн;
- Чмыровская – 2 млн 745 тыс. грн.
Средства субвенции могут быть направлены на следующие цели:
- на разработку проектной, градостроительной и планировочной документации;
- на повышение качества предоставления административных услуг;
- на создание современных систем организации управления обществом;
- на реконструкцию, переоборудование, перепрофилирование зданий бюджетных учреждений ОТГ;
- на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт дорог, мостов, переходов коммунальной собственности;
- на закупку транспортных средств для подвоза детей в учебные заведения, транспортных средств специального назначения;
- на осуществление других мероприятий по объектам коммунальной формы собственности, которые являются важными для усиления способности ОТГ, обеспечения надлежащего уровня безопасности и защиты и т. п.
Как сообщалось ранее, правительство утвердило распределение объема субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад в 2019 году в размере 2,1 млрд грн.
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