На Луганщине украинские военные заняли выгодные рубежи. Новости

Украинские военные 2 мая продвинулись на 1 км вперед в «серой зоне» в районе Новозвановки (Луганская обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир батальона Вооруженных сил Украины «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко, позывной «Филин».

«Подразделения 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" в результате успешно проведенной операции в районе н. п. Новозвановка продвинулись вперед на 1 км и заняли выгодные рубеже, получив преимущество над противником», – написал он.

«В результате боестолкновения получили ранения три военнослужащих батальона. В настоящее время им оказана неотложная медицинская помощь с последующей эвакуацией в военный госпиталь», – добавил Власенко.

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