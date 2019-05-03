На Луганщине подросток на скутере сбил пешехода. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) расследуют ДТП, в результате которого 15-летний водитель скутера и 34-летний пешеход получили телесные повреждения различной степени тяжести. Об этом сегодня, 3 мая, сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

«Инцидент произошел около полуночи. Юноша, управляя скутером, двигаясь по автодороге в с. Воеводовка в направлении с. Курдяшовка из-за малого опыта не справился с управлением скутера и сбил пешехода – своего односельчанина», – написала она.

«Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"», – добавила Погукай.