В центре Волновахи столкнулись авто и мотоцикл (Фото). Новости

На центральной улице Волновахи сегодня, 3 мая, около 8 утра столкнулись легковое авто и мотоцикл. Об этом сообщает пресс-служба Волновахского отдела полиции Донецкой области.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло утром на перекрестке улицы Центральной и переулка Путейского. Водитель легкового автомобиля, поворачивая на въезд в "Рынок", не заметил мотоциклиста, который двигался по встречной полосе, в результате чего произошло столкновение. К счастью, никто из участников аварии и прохожих не пострадал», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба Волновахского отдела полиции

На месте происшествия работали сотрудники группы быстрого реагирования полиции Волновахи.

В отношении нарушителя ПДД правоохранители составили протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) Кодекса Украины об административных нарушениях.