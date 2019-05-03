Украинцы смогут бесплатно вакцинироваться в частных клиниках. Новости

С 1 июня сделать вакцинацию согласно национальному Календарю прививок можно будет у частников – Минздрав опубликовал соответствующий приказ. Прививки будут бесплатными для всех пациентов, отмечает «Сегодня».

Как сообщила и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, бесплатно вакцинироваться украинцы смогут в частных клиниках и на приеме у врачей, работающих как предприниматели. Но для этого у них должен быть подписан договор с Национальной службой здоровья (сейчас таких чуть больше ста по стране). При этом частные родильные дома и неонатологические центры будут снабжаться вакцинами для младенцев (БЦЖ и для профилактики гепатита В) даже в том случае, если они еще не работают с Нацслужбой здоровья.

«Процесс простой – по специальной формуле медучреждения вычисляют свою потребность в вакцинах, передают "заказ" структурному подразделению охраны здоровья и получают необходимое количество вакцин», – сообщил замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

В Минздраве подчеркивают – поскольку вакцины закуплены за бюджетные средства, то для пациентов они будут бесплатными. Главное – нужно иметь подписанную декларацию с частником, а в частных роддомах даже отсутствие декларации не станет помехой – всех новорожденных защитят по умолчанию и без нее.

Ранее в Минздраве разрешили врачам-предпринимателям вакцинировать пациентов и осовременили требования к процедуре. Приказ Минздрава от 1 февраля упразднил понятие «кабинет вакцинации». Главное, чтобы «пункт» был оснащен холодильником (или сумкой-холодильником) для хранения вакцин, термометрами, аптечками для неотложной медпомощи, кушеткой для осмотра и средствами гигиены.

Опрошенные журналистами частные клиники и родители новшество приветствуют.

«Среди наших пациентов довольно высокий уровень вакцинальной ответственности, из-за чего нам приходилось неоднократно сталкиваться с дефицитом тех или иных прививок – самостоятельно закупленных клиникой доз препаратов не хватало на всех. Естественно, многих пациентов это не устраивало, особенно во время вспышки кори в этом году», – рассказали изданию в одной из столичных клиник.

И добавили, что инициатива Минздрава может поспособствовать росту количества частников, которые подпишут договоры с НСЗУ.

«То, что врач-ФЛП теперь может ставить прививки, конечно, хорошо, но немного настораживает разрешение вместо холодильника пользоваться сумкой для хранения вакцин. Как бы не сказалось это на их пригодности», – волнуется столичная мама Лина Снижко.