На горячей линии УВКБ ООН можно будет получить бесплатную правовую помощь. Новости

«Горячая линия» Агенства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) будет предоставлять бесплатную первичную правовую помощь населению, пострадавшему от конфликта. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба УВКБ ООН в Украине.

Сообщается, что в апреле УВКБ ООН увеличило количество услуг бесплатной «горячей линии», которая оказывает помощь пострадавшим от конфликта на Донбассе, вынужденным переселенцам и лицам без гражданства. Оперировать «горячей линией» будет общественная организация «Донбасс SOS».

«Бесплатная горячая линия УВКБ ООН 0 800 30 77 11 начала работу в 2015 году для поддержки программ помощи УВКБ ООН для уязвимых категорий населения. Пользователи горячей линии имели возможность получать подробную информацию о программе, оставлять свои отзывы о качестве услуг, а также предлагать идеи для их улучшения», – отметили в пресс-службе.

Объем услуг «горячей линии» расширился за эти годы, и теперь операторы предоставляют тысячам людей информацию о программах гуманитарной поддержки, которые реализуют УВКБ ООН и его партнеры. Начиная с апреля 2019 года, позвонив на горячую линию УВКБ ООН, ее пользователи также могут получить первичную правовую помощь.

«Адвокат работает на горячей линии, чтобы помочь людям получить первичную консультацию по правовым вопросам, связанным с регистрацией ВПЛ, получением социальных выплат и пенсий, вопросам персональной документации, свидетельств о рождении и смерти для жителей временно неподконтрольных территорий, вопросам образования, наследства, пересечения КПВВ т.д.», – отметила Валерия Майская, председатель ОО «Донбасс SOS».

В пресс-службе также подчеркнули, что для УВКБ ООН важно работать непосредственно с громадами и индивидуально с людьми, чтобы обеспечить их сознательное участие в решениях, которые влияют на них.

«В УВКБ ООН мы стремимся достичь качественной и эффективной защиты и помощи для всех людей, которых мы поддерживаем, независимо от возраста, пола и происхождения. Горячая линия является одним из компонентов механизма обратной связи, который помогает нам, чтобы наши программы не только дошли до людей, но и имели положительное влияние на их жизнь», – пояснил Пабло Матеу, представитель Агентства ООН по делам беженцев в Украине.

Отзывы громад и отдельных граждан собираются несколькими способами. Кроме горячей линии УВКБ ООН регулярно проводит совместную оценку потребностей, обсуждения в фокус-группах, а также интервью с непосредственными участниками событий по всей стране, при поддержке и участии представителей местной власти, гражданского общества и международных организаций.

«Последняя совместная оценка потребностей проводилась в феврале-марте 2019 года. В течение этого времени представители Агентства встретились с 184 беженцами и искателями убежища, 86 лицами без гражданства и лицами, под угрозой безгражданства, а также с 520 ВПЛ и гражданами, которые пострадали в результате конфликта на востоке Украины. Фокус-группы проводились с мужчинами, женщинами, молодежью, представителями ромов, а также с людьми с особыми потребностями (лицами с инвалидностью, а также с людьми с ВИЧ / СПИД). Результаты оценок помогут сформировать годовой план чрезвычайного реагирования УВКБ ООН в Украине, его приоритеты, разработку программ, мониторинг и отчетность», – рассказали в пресс-службе.

Через Кластер по вопросам защиты, возглавляемый УВКБ ООН, агентства ООН совместно работают над обеспечением подотчетности пострадавшему населению. Реализация ключевых принципов этой работы, изложенных в соответствующем документе, будет обсуждаться в серии тренингов, организованных Кластером по защите. Первый тренинг состоялся в апреле в Донецке на временно неподконтрольной украинскому правительству территории.