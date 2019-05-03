Рецидивиста из Донецка разыскивают за пытки людей в «ДНР». Новости

Рецидивиста из неподконтрольного украинским властям Донецка разыскивают за пытки пленных в «ДНР». Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, Славянской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.127 (пытки), ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч.5 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины уже заочно осужденному за умышленное убийство 48-летнему жителю г. Донецк.

Отмечается, что в 2014 году мужчина добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование «ДНР». «Будучи членом преступной организации собирал сведения о деятельности граждан и предприятий на оккупированной территории. При этом, мужчина управлял подчиненной ему группой вооруженных людей, которые выполняли его приказы и используя недозволенные методы и способы пыток людей, подавляли их волю для получения интересных им сведений», – информируют в прокуратуре.

«22 мая 2014 года около 12:00 под руководством подозреваемого неустановленные лица в камуфляжной одежде похитили у заправки 35-летнего мужчину, и удерживая его в течение 5 суток в г. Донецке в административном здании бывшего Управления СБУ, жестоко пытали его, нанося ему невыносимую физическую боль по распоряжению подозреваемого. Однако, когда преступники поняли, что пострадавший не может предоставить интересующую их информацию отпустили его. В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения подозреваемого», – добавили в ведомстве.

Досудебное расследование продолжается.