Жители Донетчины за месяц сдали в полицию более 300 единиц оружия. Новости

Жители Донетчины за месяц сдали правоохранителям более 300 единиц оружия и 100 мин. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что с 1 по 30 апреля на территории Донецкой области проходила всеукраинская информационная кампания, направленная на изъятие из незаконного оборота оружия, а также предупреждение преступлений и несчастных случаев с его использованием.

«В результате за месяц жители принесли в полицию 337 единиц оружия, из них 87 – ранее незарегистрированного. В частности сдано 24 единицы нарезного оружия армейского образца, более 200 – охотничьего, 89 пистолетов и револьверов, а также почти 11 тыс. патронов. А количество сданных взрывоопасных предметов составляет целый арсенал: 33 снаряда, 106 мин, более 90 боевых гранат. Поэтому сотни жизней – сохранены», – рассказали в полиции.

В пресс-службе также напомнили, что незаконное хранение оружия влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет (ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

«Однако, согласно закону, в случае добровольного разоружения граждане освобождаются от ответственности. Напомним, сдать оружие и избежать наказания можно в любое время. Для этого обращайтесь в территориальные подразделения полиции или по телефону 102», – подчеркнули в полиции.