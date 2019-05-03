В «ДНР» за сутки произошло два убийства. Новости

В «ДНР» за минувшие сутки зарегистрировали 10 сообщений о преступлениях, в том числе 2 убийства, 1 случай причинения телесных повреждений, 1 разбой и 3 грабежа. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что в Кировском районе Макеевки был обнаружен труп мужчины 1979 года рождения с многочисленными травмами головы. По подозрению в убийстве подозреваемый был задержан.

«В дежурную часть Шахтерского городского отдела полиции поступило сообщение об обнаружении трупа неизвестного мужчины с ножевым ранением. Правоохранители по "горячим следам" задержали подозреваемого. Его действия подпадают под санкции ст. 106 УК ДНР (убийство)», – заявили в «полиции».

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