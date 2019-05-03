На Донбассе из-за агрессии РФ погибли 70 украинских пограничников. Новости

На Донбассе с начала вооруженного конфликта из-за российской агрессии погибли 70 пограничников. Об этом сегодня, 3 мая, на Черниговщине сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, он выступил перед пограничниками по случаю их профессионального праздника. «Подразделениям Государственной пограничной службы выпало первыми принять удар российской агрессии на слабо защищенных участках. Героям-пограничникам пришлось вступить в бой в очень тяжелых условиях. Так случилось, что вопрос надлежащего обустройства российско-украинской границы, создание эффективной системы его охраны и обороны находилось на периферии внимания украинских политиков», – заявил Порошенко.

«Очень многих успокоили договоры и соглашения с Российской Федерацией. Время показало, что они не стоят бумаги, на которых напечатаны», – отметил президент Украины.

По его словам, за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей более 900 украинских пограничников отмечены государственными наградами. «К сожалению, 70 защитников отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины», – сообщил глава государства.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Президент Украины также почтил память героев-пограничников, возложив цветы к Памятнику пограничникам всех поколений.

«За прошедшие 5 лет Украина прошла большой путь. Вместе с изменениями в стране происходили изменения в Государственной пограничной службе. Современное вооружение, оснащение, амуниция, основательное обучение поставили вас вровень с лучшими пограничниками мира, Европы», – подчеркнул Порошенко.