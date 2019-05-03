«Мирное лето – детям Донбасса» 2019: Как принять участие в проекте. Новости

1 июня начинается новый сезон проекта «Мирное лето – детям Донбасса» Фонда Рината Ахметова. В этом году его участники будут проходить курсы психологической реабилитации и оздоровления в лагере «Перлина Донеччини» в Святогорске. Помимо традиционных видов активного досуга, ребят ждут несколько приятных сюрпризов – они смогут раскрыть свои таланты. Помогут в этом известные люди – амбассадоры Фонда. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Известные и успешные люди покажут детям, что мечты сбываются, а также поделятся секретами мастерства и успеха. Программа будет очень насыщенной, ведь возможность испытать себя в разных ипостасях очень вдохновляет ребят. Поэтому просим родителей вместе с заявкой указывать, чем увлекается их ребенок. И чему они хотели бы его научить во время проекта. А также сообщать, с какими психологическими проблемами ребенка они столкнулись, чтобы в процессе реабилитации психологи учитывали его потребности», – рассказала Татьяна Кухоцкая, директор программ Фонда Рината Ахметова.

Также с ребятами будут работать опытные психологи, которые научат их правилам поведения в экстремальной ситуации и помогут справиться с пережитым страхом вследствие вооруженного конфликта. Ведь у каждого свои страшные воспоминания.

Среди тех, кому помогли психологи Фонда, 11-летняя Лиза из Донецка. Девочку до сих пор преследуют кошмары после обстрелов родного города. Раньше она жила рядом с аэропортом, практически в эпицентре вооруженных действий. Несколько лет назад семья переехала в Шостку, но и из-за пережитой травмы ребенка мучили головные боли. Лиза очень часто плакала без видимой причины.

Похожие симптомы у 14-летней Ольги Колле, которая сейчас живет в Краматорске. В 2014-м она не только слышала выстрелы в Шахтерске, но и видела падение самолета. После такого стресса у девочки появились тревожность, плаксивость, страх будущего, боязнь громких звуков. Справиться с пережитым во время летнего отдыха ей также помогли специалисты Фонда.

За все время работы проекта «Мирное лето – детям Донбасса» Фонда Рината Ахметова порядка 4 000 ребят, проживающих в зоне вооруженного конфликта, смогли отдохнуть и пройти психологическую реабилитацию. В этом году в лагере «Перлина Донеччини» города Святогорска летнее оздоровление и психологическую реабилитацию пройдут 500 мальчиков и девочек.

В проекте «Мирное лето – детям Донбасса» могут принять участие школьники в возрасте 8–14 лет, проживающие в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в том числе расположенных на линии соприкосновения и временно неподконтрольной территории Украины.

Приоритет отдается детям из социально уязвимых категорий семей, в том числе многодетных, неполных, а также воспитанникам детских домов семейного типа.

Подать заявку можно по телефону горячей линии Фонда: 0-800-509-001.