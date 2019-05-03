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ДТП в Славянске: Двое пострадавших. Новости

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ДТП в Славянске: Двое пострадавших

03.05.19 14:28dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В Славянске (Донецкая обл.) в результате столкновения двух легковых авто пострадали парень и девушка. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что столкновение ВАЗа и «Daewoo» произошло вчера вечером на автодороге «Славянск – Мариуполь» в микрорайоне «Черевковка». Телесные повреждения получили пассажиры двух автомобилей.

«По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 20-летний водитель "Daewoo" выполнял маневр левого поворота и не пропустил ВАЗ. В результате аварии телесные повреждения получили 19-летняя девушка и 20-летний парень», – рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

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