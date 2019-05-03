Ситуация в пунктах пропуска днем 3 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 3 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«Администратор»: «10:46. С пешей очередью сегодня как то по-новому. ДНР-пост с сторону Бахмута прошли за 20 минут, но потом засада с автобусами и 14а, и украинский из серой зоны в Майорск ждали долго. В общей сложности за 2 часа добрались в Майорск уже и с прохождением его»;

Алексей: «12:12. Итог поездки в Константиновку через Майорск (пешком): ДНР с автобуса сразу на проверку, на "нуле" украинском так же. На украинском КПВВ 20 минут вся проверка».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «12:33. На "Каргилле" в сторону Донецка основная машина 40, льготы машин 15»;

Elena: «12:36. На "Каргилле" в сторону Украины стояли с 6:30 в общей, только в 11:45 прошли его. Сейчас уже 40 минут стоим на "нуле" украинском»;

«Solovei»: «12:38. Ну точно не 15. Стою 12-м. Льготы 30 точно, а основной ну точно поболее, думаю машин 50, не меньше, считать не пойду»;

Руслан: «12:40. "Каргилл" в Донецк. Основная 35 машин, льгота 25. Машин 10 с основной запускают».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «12:31. Общая где-то 50. Льгота 15+-. В Еленовке в Мариуполь».

КПВВ «Гнутово»:

Stanislav: «11:49. Октябрь – сразу на проверку, Пищевик в сторону Мариуполя до 10 авто»;

Stanislav: «12:24. Пищевик из Мариуполя 8 авто».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «13:22. В Станице в 6:15 очередь за навес, 7:45 прошел паспортный контроль. В Станице, в сторону Украины, практически два навеса. На ЛНР в Станицу практически "сквозняк". На автобус очередь до подъема и ходят редко»;

«Администратор»: «14:38. Сегодня в Станице стали в очередь в 10:50 в конце навеса. Прошли украинский КППВ в 11:35. В сторону Украины на 11:45 полный навес. На ЛНР очереди только у окошек».

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