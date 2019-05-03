Дополнительная сессия ВНО-2019: Стартовала регистрация учащихся с неподконтрольного Донбасса. Новости

Сегодня, 3 мая, стартовала регистрация абитуриентов с неподконтрольных украинским властям территорий Луганской и Донецкой областей, а также Крыма на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Лица, проживающие на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополь или на территории Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, смогут зарегистрироваться для участия во внешнем независимом оценивании с 3 по 20 мая 2019 (для участия в дополнительной сессии)», – напомнили в обладминистрации.

Также уточняется, что дополнительная сессия ВНО будет проведена с 26 июня по 12 июля 2019 года. «Только граждане с неконтролируемых территорий, которые не имеют возможности отправить документы для регистрации по почте, должны в установленный срок направить скан-копии фотографий и других необходимых документов на электронный адрес соответствующего регионального центра», – говорится в сообщении.

Если учащийся не может указать адрес в Украине для получения почтового сообщения, информация о результатах регистрации направляется на его электронный адрес. В таком случае сертификаты ВНО хранятся в региональном центре. Их можно забрать в любое удобное время или получить непосредственно в пункте проведения внешнего оценивания во время прохождения первого тестирования.

Чтобы принять участие в ВНО выпускникам, проживающим на неподконтрольных украинской власти территориях, достаточно быть зачисленным на любую форму обучения (дневная, вечерняя, дистанционная, экстернат и т. п.) в общеобразовательном учреждении на территории Украины.

Подробнее о порядке получения документа о полном общем среднем образовании можно ознакомиться на сайте Министерства образования и науки Украины.

Кроме того, с целью обеспечения доступа к получению образования для абитуриентов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, территорий вдоль линии разграничения и Крыма активную информационную кампанию проводит ОО «Фонд "Открытая политика"».

Напомним, на ВНО в этом году зарегистрировались 1 169 абитуриентов с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей. Всего в Украине для участия в ВНО в 2019 году зарегистрировались 354 051 человек.

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