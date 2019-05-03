В «Л-ДНР» острый дефицит лекарств в гражданских медучреждениях, – разведка. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях Луганской и Донецкой областей возник критический дефицит лекарств в гражданских медицинских учреждениях, что может обернуться трагическими последствиями для отдельных категорий больных. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, Россия продолжает уменьшать объемы предоставления т. н. "гуманитарной помощи" населению временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, в том числе, по вопросам медицинского обеспечения», – говорится в сообщении.

В частности, уточнили в Минобороны, из-за отмены очередного «гуманитарного конвоя», который традиционно отправлялся с территории РФ к майским праздникам, возник критический дефицит лекарств в гражданских медицинских учреждениях, что чревато трагическими последствиями для отдельных категорий больных.

«При этом, в военных медицинских учреждениях, исключительно для обеспечения лечения кадровых российских военнослужащих и инструкторов из состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации, сохраняются избыточные запасы медикаментов», – сказано в сообщении.

Отмечается, что гражданские больные, в том числе бывшие бойцы, которые были призваны из числа местного населения и освобождены по инвалидности вследствие ранений и болезней, получать медицинскую помощь и лекарства в военных медучреждениях возможности не имеют даже после оформления российских паспортов.