На Донетчине заработал информационный сервис «Е-Справка». Новости

Жители Мариуполя (Донецкая обл.) смогут воспользоваться интерактивным консультационно-информационным сервисом «Е-Справка», который начал свою работу на Донетчине. Его функции предусматривают оперативное обеспечение доступа граждан к информации по вопросам, которые их больше всего интересуют. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как отмечается, сервис предоставляет информацию по 427 вопросам, которые чаще всего интересуют жителей в обращениях, относительно разъяснений норм законодательства. База постоянно обновляется.

«Дополнительные функции сервиса предусматривают возможность обратиться в органы исполнительной власти и местного самоуправления», – говорится в сообщении.

Уточняется, что воспользоваться сервисом «Е-Справка» можно на официальном сайте Донецкой областной государственной администрации, областной военно-гражданской администрации по ссылке.